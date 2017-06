Zomrel španielsky spisovateľ Juan Goytisolo

Jeden z najväčších súčasných autorov španielskeho jazyka Juan Goytisolo, spisovateľ a laureát Cervantesovej ceny za rok 2014, zomrel. Autor Súboja v raji (Slovenský spisovateľ 1977) skonal vo veku 86 rokov vo svojom dome v marockom Marrakéši. 4. júna 2017. Foto: TASR/AP Jeden z najväčších súčasných autorov španielskeho jazyka Juan Goytisolo, spisovateľ a laureát Cervantesovej ceny za rok 2014, zomrel. Autor Súboja v raji (Slovenský spisovateľ 1977) skonal vo veku 86 rokov vo svojom dome v marockom Marrakéši. 4. júna 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. júna (TASR) - Jeden z najväčších súčasných autorov španielskeho jazyka Juan Goytisolo, spisovateľ a laureát Cervantesovej ceny za rok 2014, zomrel. Autor Súboja v raji (Slovenský spisovateľ 1977) skonal dnes vo veku 86 rokov vo svojom dome v marockom Marrakéši. Oznámila to literárna agentúra Carmen Balcellsovej v Barcelone.Romány a knihy esejí Juana Goytisola boli preložené do mnohých európskych jazykov, vrátane slovenčiny a češtiny. Slovenský spisovateľ vydal okrem Súboja v raji aj jeho diela Ostrov (1970) a Na predmestí Barcelony (1962).Goytisolo bol neúnavným krikom v prospech slobody národov, už v 50. rokoch stál v opozícii proti frankistickému režimu, domáhal sa uznania práv homosexuálov a neváhal sa verejne postaviť za to, v čo pevne veril.V 60. rokoch kritizoval neslobodu a totalitný režim v Sovietskom zväze, po sovietskej invázii Československa v roku 1968 navštívil na jeseň na pozvanie Zväzu československých spisovateľov Prahu a po tejto návšteve verejne inváziu odsúdil vo francúzskom časopise Les Temps Modernes, ktorý riadili Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartre.Prahu navštívil aj v roku 2012 v rámci Festivalu spisovateľov, pripomenul server iDnes.cz.Goytisolo bol po mnoho rokov kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru.