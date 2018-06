Zomrel známy majiteľ nočných klubov Peter Stringfellow

Peter Stringfellow (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - Majiteľ britských nočných klubov Peter Stringfellow, známy ako Kráľ klubov, zomrel vo štvrtok po boji s rakovinou pľúc. Mal 77 rokov, informovala agentúra AP.Začiatkom 60. rokov 20. storočia dal možnosť vystupovať vo svojich kluboch kapelám Beatles, Who a Rolling Stones, keď o nich vo svete ešte málokto vedel. Často sa potom chválil, že Beatles si v roku 1963 najal "za babku", aj keď už mali na konte svoj prvý hit, ktorým dobyli hitparádu.Neskôr si v niekoľkých mestách vrátane Londýna otvoril luxusné "kluby gentlemanov". Svoje aktivity rozšíril aj do amerických miest New Yorku, Los Angeles a Miami.Stringfellow bol extravagantnou postavou známou organizovaním večierkov a celkovo hýrivým spôsobom života. Svoje podniky udržoval šesť desaťročí aj napriek zmenám vo vkuse zákazníkov a v štýle zábavy.Narodil sa v Sheffielde ako syn oceliarskeho robotníka. Začal pracovať už v pätnástich a dva roky si odkrútil v kráľovskom námorníctve. Krátko pobudol aj vo väzení za predaj kradnutých kobercov, ale potom sa už zameral na nočné kluby - ako prvý otvoril Black Cat Club v Sheffielde.