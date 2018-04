Zomrela Bea Littmannová, jedna z prvých speváčok populárnej hudby SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) – Vo veku 89 rokov zomrela v utorok ráno v Bernolákove jedna z prvých speváčok slovenskej populárnej hudby Bea Littmannová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 14. mája o 14.45 hod. v bratislavskom krematóriu. Pre TASR to potvrdil syn Miroslav Littmann.Bea Littmannová (rodená Beatrix Farkašová, *4.9.1929, Medené Hámre, Borinka) bola jednou z prvých slovenských speváčok tanečných piesní. Maturovala na gymnáziu v Bratislave. Spev študovala súkromne. V roku 1946 bola zakladajúcou členkou Miešaného zboru československého rozhlasu, od roku 1947 bola spolu s Vierou Palátovou a Hertou Bedrnovou členkou dievčenského speváckeho tria Tri dievčatká.Od roku 1957 bola aj členkou Slovenského filharmonického zboru. Medzi jej hity patria skladby Najkrajšia hviezdička, Nebolo to náhodou, Ružičky červené či Široká cestička. Od začiatku 50. rokov do polovice 60. rokov patrila medzi najpopulárnejšie slovenské speváčky. V 90. rokoch vystúpila v televíznom programe Repete.