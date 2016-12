Zomrela Debbie Reynoldsová, hviezda filmu Spievanie v daždi

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Reynoldsová bola matkou zosnulej herečky Carrie Fisherovej, ktorá ako 60-ročná zomrela v predchádzajúci deň po infarkte. LOS ANGELES 29. decembra (WebNoviny.sk) - Americká herečka Debbie Reynoldsová zomrela v stredu miestneho času v Los Angeles - deň po smrti svojej dcéry a herečky Carrie Fisherovej, predstaviteľky princeznej Leie z filmovej vesmírnej ságy Hviezdne vojny. Informáciu priniesli miestne médiá.Na Oscara nominovaná Reynoldsová skonala vo veku 84 rokov v nemocnici Cedars-Sinai po tom, čo ju postihla mozgová príhoda a museli ju hospitalizovať. Správu potvrdil webovej stránke TMZ, venovanej celebritám, herečkin syn Todd Fisher.Reynoldsová bola matkou zosnulej herečky Carrie Fisherovej, ktorá ako 60-ročná zomrela v predchádzajúci deň po infarkte.povedal Todd Fisher americkému týždenníku Variety. Reynoldsovú urýchlene previezli do nemocnice v stredu popoludní miestneho času po tom, čo do domu jej syna Todda Fishera vo štvrti Coldwater Canyon boli privolaní záchranári.Reynoldsová hrala hlavnú úlohu po boku Genea Kellyho v kultovom filmovom muzikáli "Spievanie v daždi" z roku 1952 a bola nominovaná na Oscara za rolu v muzikáli "Nepotopiteľná Molly Brownová". V roku 1973 ju nominovali takisto na divadelnú cenu Tony za výkon v muzikáli "Irene" na Broadwayi.Reynoldsová dostala v roku 2015 čestného Oscara za humanitárnu činnosť, ale bola príliš chorá, aby sa slávnostného odovzdávania mohla zúčastniť. Sošku prevzala jej vnučka, herečka Billie Lourdová. Mala dve deti so zosnulým spevákom Eddiem Fisherom, ktorý ju opustil kvôli Elizabeth Taylorovej.Carrie Fisherová, predstaviteľka princeznej Leie v pôvodnej trilógii Hviezdne vojny, zomrela v utorok 27. decembra vo veku 60 rokov niekoľko dní po tom, čo počas letu z Londýna do Los Angeles utrpela infarkt. V novembrovom interview pre program Fresh Air na verejnoprávnej rozhlasovej stanici NPR Carrie Fisherová vyjadrila obdiv voči svojej matke a dodala, že matkin zdravotný stav sa nedávno zhoršil.povedala Carrie Fisherová.dodala dcéra.Matka s dcérou sa spolu objavili v dokumentárnom filme, ktorý mal premiéru na filmovom festivale v Cannes tento rok. Film "Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher" má odvysielať televízia HBO začiatkom roka 2017.