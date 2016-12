Zomrela Eva Šuranová, bronzová z OH 1972 v skoku do diaľky

Eva Šuranová-Kucmanová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrela v posledný deň roku 2016 v Bratislave bronzová medailistka v skoku do diaľky z OH 1972 Eva Šuranová, rod. Kucmanová. Informoval o tom oficiálny web Slovenského olympijského výboru (SOV) www.olympic.sk.Eva Šuranová je historicky jediná atlétka zo Slovenska, ktorá získala olympijskú medailu a vôbec prvá Slovenka s olympijskou medailou z individuálnej disciplíny. Do histórie slovenského športu sa zapísala aj striebornou medailou v rovnakej disciplíne z majstrovstiev Európy 1974 v Ríme. Najväčšie medzinárodné úspechy dosiahla v skoku do diaľky, ale tituly majsterky ČSSR získala až v štyroch disciplínach – osemkrát v diaľkarskom sektore, raz v päťboji, behu na 100 m prekážok i v behu na 100 m. V rôznych disciplínach utvorila spolu 25 československých rekordov. V roku 2014 ju Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov na tradičnej slávnosti Športovec roka menoval za Športovú legendu.