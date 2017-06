Zomrela herečka a modelka Anita Pallenbergová

Na archívnej snímke z roku 1968 Keith Richards z Rolling Stones a Anita Pallenbergová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. júna (TASR) - Taliansko-nemecká herečka a modelka Anita Pallenbergová, známa svojimi vzťahmi s niekoľkými členmi britskej rockovej skupiny The Rolling Stones, zomrela v utorok vo veku 73 rokov. Informovala o tom dnes spravodajská stanica BBC, príčiny Pallenbergovej smrti však britské médium neuviedlo.Rodáčka z Ríma sa v mladosti presťahovala do New Yorku, neskôr do Londýna, kde zostala žiť natrvalo. Kariéru začala ako modelka, v 60. rokoch bola súčasťou bohémskej komunity okolo pop-artového umelca Andyho Warhola, postupne sa z nej stala ikona tohto desaťročia. V neskoršom období sa venovala módnemu návrhárstvu.Pallenbergová sa v roku 1965 zoznámila s pôvodným gitaristom a zakladajúcim členom The Rolling Stones Brianom Jonesom, ktorého však o dva roky neskôr opustila kvôli ďalšiemu gitaristovi tejto skupiny Keithovi Richardsovi. Údajne tak spravila preto, že Jones sa stal nestabilným a násilným. Jones zomrel v roku 1969.Pallenbergová a Richards zostali partnermi do roku 1980 a stali sa rodičmi troch detí - Marlona, Angely a Tara, ktorý zomrel ako dvojmesačný. Pallenbergová mala údajne značný vplyv na niekoľko albumov The Rolling Stones a zaspievala si aj sprievodné vokály v klasickej skladbe skupiny Sympathy for the Devil z roku 1968.Pallenbergová podľa určitých zdrojov mala krátky sexuálny románik aj so spevákom skupiny Mickom Jaggerom počas výroby filmu Predstavenie (1970), v ktorom obaja účinkovali. Ona to však vždy popierala. Richards ju vo svojej knižnej autobiografii Život z roku 2009 označil zaženu.Pallenbergová účinkovala vo filmoch Candy (1968), Barbarella (1968), Dillinger je mŕtvy (1969), Prekliata láska (1998), Pán Osamelý (2007), Neapol, Neapol, Neapol (2009) Chéri (2009) či 4:44 The Last Day on Earth (2011).