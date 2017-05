Zomrela herečka a speváčka Daliah Lavi, ktorá nahrala skladbu aj s Karlom Gottom

Daliah Lavi

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Vo veku 74 rokov zomrela izraelská herečka Daliah Lavi. Naposledy vydýchla v stredu doma v meste Asheville v Severnej Karolíne.Smutnú správu potvrdila rodina zosnulej, ktorá po sebe zanechala manžela Chucka Gansa, dcéru, troch synov a päť pravnúčat. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Herečku pochovajú v jej rodnom Izraeli.- sa narodila 12. októbra 1942. Zahrala si vo filmoch ako napríklad Old Shatterhand (1964), Lord Jim (1965), The Spy With a Cold Nose (1966), Casino Royale (1967), Nikto večne neuteká (1968) alebo Catlow (1971).Za účinkovanie v dráme Two Weeks in Another Town (1962) ju nominovali na Zlatý glóbus. Venovala sa tiež spevu.S Karlom Gottom nahrala skladbu Ich bin da um dich zu lieben, v nemčine naspievala aj coververziu hitu If You Could Read My Mind kanadského pesničkára Gordona Lightfoota pod názvom Wär ich ein Buch.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com.