Zomrela herečka Barbara Haleová, známa ako sekretárka z Perryho Masona

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 28. januára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrela vo štvrtok americká herečka Barbara Haleová, ktorá sa preslávila úlohou sekretárky Delly Streetovej v televíznom detektívnom seriáli Perry Mason.Herečkin 65-ročný syn William Katt v piatok na svojej facebookovej stránke oznámil, že jeho matka zomrela vo svojom dome v Sherman Oaks, predmestí kalifornského veľkomesta Los Angeles.Haleová debutovala vo filme v roku 1943: v muzikáli Higher and Higher si zahrala po boku Franka Sinatru. Prvý väčší úspech zaznamenala v dráme The Boy with Green Hair (Chlapec so zelenými vlasmi, 1948). V roku 1950 sa objavila po boku Jamesa Stewarta v komédii The Jackpot a o tri roky neskôr hrala vo westerne Seminole, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu Rock Hudson.K neskorším známejším Haleovej filmovým úlohám patrí rola v katastrofickom filme Letisko (1970), v ktorom účinkovali aj Burt Lancaster, Dean Martin či Jacqueline Bissetová.Haleová neskôr hrávala prevažne v televíznych produkciách. V seriáli televízie CBS o detektívovi Perrym Masonovi, ktorého stvárnil Raymond Burr, hrala v rokoch 1957-66. Získala zaň aj cenu Emmy. K Perrymu Masonovi sa vrátila v rokoch 1985-95 v sérii televíznych filmov.Haleová má aj hviezdu na Chodníku slávy v Hollywoode. V rokoch 1946-92 bola až do jeho smrti vydatá za herca Billa Williamsa, s ktorým mala tri deti. Vyznávala baháizmus, jedno z najmladších nezávislých náboženstiev, ktoré vzniklo približne v polovici 19. storočia.