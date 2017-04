Zomrela herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Oľga Hudecová

Na snímke herečka Divadla Andreja Bagára Oľga Hudecová Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 30. apríla (TASR) – V Nitre dnes v skorých ranných hodinách vo veku 87 rokov zomrela herečka Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Oľga Hudecová. Informovalo o tom vedenie DAB.Oľga Hudecová sa narodila 27. augusta 1929 v Krčave. Ako štvorročná hrávala v miestnom divadle v Továrnom, kam sa krátko predtým presťahovala s rodinou. Divadlu sa aktívne venovala aj počas meštianky a odbornej školy pre ženské povolania. Jej herecký talent si v roku 1949 všimol vedúci Dedinského divadla v Michalovciach Mikuláš Gojda. Jej prvým predstavením v Dedinskom divadle bol Bacúchovie dvor. O rok neskôr sa s celým michalovským súborom presídlila do Bratislavy. V Dedinskom divadle pôsobila šesť rokov, následne jeden rok v divadle v Prešove.Od januára 1960 sa Oľga Hudecová stala členkou hereckého súboru Krajového divadla v Nitre, neskôr Divadla Andreja Bagara v Nitre.uviedol šéfdramaturg DAB v Nitre Svetozár Sprušanský.Prvou postavou Oľgy Hudecovej na nitrianskom javisku bola Matka v hre Petra Karvaša Polnočná omša. Do myslí divákov sa zapísala postavami v hrách Nepriatelia, Ostrov Afrodity, Večer príde vrah, Statky zmätky, Tri letušky v Paríži, Dom so siedmimi balkónmi, Surovô drevo, S láskou sa neradno zahrávať a v mnohých ďalších. Z posledného tvorivého obdobia sa diváci tešili z postáv, ktoré stvárnila v inscenáciách a muzikáloch Pacho sa vracia, Fidlikant na streche, Hamlet, Peter Pan, Svätenie jari a Divotvorný hrniec.Diváci si ju môžu pamätať aj z množstva televíznych rozprávok a inscenácií, najmä pod režijnou taktovkou Jozefa Bednárika.dodal Sprušanský.