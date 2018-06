Zomrela herečka Eunice Gayson, ktorá stvárnila prvú „Bond girl“ vo filmoch o agentovi 007

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) - Vo veku 90 rokov zomrela anglická herečka Eunice Gayson. Známa je napríklad ako predstaviteľka ´Bond girl´ - Sylvie Trench z prvých dvoch filmov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi Dr. No (1962) a Srdečné pozdravy z Ruska (1963). Naposledy vydýchla 8. júna.„Sme veľmi smutní, pretože sme sa dozvedeli, že zomrela naša prvá Bond girl Sylvia Trench z filmov Dr. No a Srdečné pozdravy z Ruska. Myslíme na jej rodinu," reagovali na smutnú správu Barbara Broccoli a Michael G. Wilson, ktorí zastrešili produkciu niekoľkých bondoviek.Hlas Gayson sa však ani v jednom zo spomínaných filmov neobjavil, o dabing sa postarala Nikki van der Zyl. Tá pritom nadabovala aj niekoľko iných ženských postáv v ďalších bondovkách zo 60. a 70. rokov.Eunice Gayson, ktorá sa narodila 17. marca 1928 v Croydone v Surrey, si zahrala aj vo filmoch ako napríklad Dance Hall (1950), Miss Robin Hood (1952), The Last Man to Hang? (1956), Zarak (1956) či Frankensteinova pomsta (1958).