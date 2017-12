Zomrela herečka Heather Menzies-Urich, známa z muzikálu The Sound of Music

Heather Menzies-Urich

LOS ANGELES 26. decembra (WebNoviny.sk) - Vo Frankforde v kanadskom Ontáriu zomrela vo veku 68 rokov kanadsko-americká herečka Heather Menzies-Urich, známa predovšetkým ako členka rodiny Trappovcov z oscarového muzikálu The Sound of Music z roku 1965.Herečke už dávnejšie diagnostikovali rakovinu mozgu. O jej úmrtí informoval jej syn Ryan Urich. "Bola herečkou, balerínou a rada si užívala život plnými dúškami," povedal herečkin syn.* sa narodila v roku 1949 v kanadskom Toronte a postupne žila vo Vancouveri, Miami, Londýne a kalifornskom Thousand Oaks, aby sa na sklonku života vrátila naspäť do kanadského Ontária.Kariéra Heather Menzies-Urich je neoddeliteľne spätá s muzikálom The Sound of Music, ktorý bol v čase svojho vzniku veľkým hitom a získal päť Oscarov vrátane ocenenia za najlepší film roku.Menzies-Urich si v ňom zahrala po boku Julie Andrews, predstaviteľky Mary Poppins v kultovom muzikáli z roku 1964. Menzies-Urich si zahrala aj v ďalších štrnástich filmoch vrátane snímok Havaj (1966), Piraňa (1978) a naposledy sa predstavila v mysterióznom sci-fi Ohrozené druhy z roku 1982.Okrem toho vystupovala v desiatkach seriálov, pričom jej najznámejšou seriálovou rolou bola vesmírna utečenka Jessica v sci-fi seriáli Logan´s Run (1977).