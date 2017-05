Zomrela izraelská herečka a speváčka Daliah Laviová

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Asheville/Berlín 4. mája (TASR) - Izraelská speváčka a herečka Daliah Laviová už nie je medzi živými.Ako vyplýva z informácií amerického periodika Asheville Citizen Times, nemeckého denníka Bild a tlačovej agentúry DPA, umelkyňa, ktorá sa preslávila aj ďaleko za hranicami židovského štátu, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia, zomrela v stredu v Asheville v americkom štáte Severná Karolína vo veku 74 rokov.Rodáčka z Haify tu žila od roku 1992 spoločne s manželom, americkým priemyselníkom Chuckom Gansom. Ani to jej však pred niekoľkými rokmi nebránilo vo vydarenom minicomebacku na koncertnú scénu a televíznu obrazovku v Nemecku. Predtým sa na viac ako desaťročie, na obdobie rokov 1995-2008, umelkyňa stiahla do ústrania.Už ako desaťročná mala Daliah šťastie, pretože sa počas nakrúcania istého filmu v Izraeli zoznámila s hollywoodskou hviezdou prvej veľkosti Kirkom Douglasom. Práve on jej umožnil absolvovať baletnú prípravu v švédskom Štokholme. Sen o primabaleríne sa privysokej dievčine síce rozplynul, priniesol jej však nové výzvy a nečakané možnosti v sfére modelingu a čoskoro i filmu. V rokoch 1960-1971 si šarmantná Izraelčanka zahrala v asi štyroch desiatkach filmových produkcií, a to okrem iného po boku takých slávnych umelcov ako Yul Brynner, Lex Barker, Curd Jürgens, David Niven, Peter Sellers alebo Dean Martin.Na sklonku 60. rokov sa potom rozbehla aj jej ďalšia umelecká dráha, kariéra speváčky.Kráska s melancholickými tmavými očami spievala nielen hebrejsky a anglicky, ale aj nemecky, taliansky, francúzsky či španielsky.V jej diskografii nechýba ani duet s Karlom Gottom známy pod názvom Ich bin da um dich zu lieben (1994).