Zomrela legenda rokenrolu a bluesu Fats Domino

Africko-americký spevák Rock and rollu, textár a klavirista Fats Domino. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 25. októbra (TASR) - Legendárny americký priekopník rokenrolu a bluesu Fats Domino, interpret songov ako Blueberry Hill, Ain't That a Shame či I'm Walkin', My Blue Heaven alebo Blue Monday už nie je medzi živými. Zomrel v utorok vo veku 89 rokov.Informovali o tom v stredu tlačové agentúry AP a DPA. Odvolali sa pritom na zdroje z oblasti súdnej medicíny z okresu Jefferson Parish v americkom štáte Louisiana.Rodáka z mesta New Orleans, ktorého naučil výborne hrať na klavír jeho švagor, objavil krátko po 20. narodeninách na sklonku 40. rokov minulého storočia niekdajší spoluhráč Duka Ellingtona, kapelník a hráč na trúbku Dave Bartholomew.Už v polovici 50. rokov 20. storočia sa Fats Domino, pianista, spevák a skladateľ v jednej osobe, presadil na hudobnej scéne v plnom rozsahu a čoskoro sa stal vyhľadávaným umelcom. Značnou mierou k tomu prispelo jeho vystúpenie v legendárnom televíznom programe Ed Sullivan Show, ktorý neskôr zohral veľkú úlohu aj v americkej kariére The Beatles.Fats Domino bodoval aj cover verziou známeho songu legendy country hudby Hanka Williamsa jr. Jambalaya.V druhej polovici 60. rokov sa umelcove úspechy a prieniky do hitparád stali zriedkavejšie.Na koncertných pódiách si však zachoval postavenie preferovaného umelca, a to až do 90. rokov minulého storočia, opakovane koncertoval i v Európe. Po vyčíňaní hurikánu Katrina v New Orleanse a jeho okolí patril Fats Domino istý čas medzi nezvestných, napokon sa však obavy o jeho osud ukázali ako neopodstatnené.V ostatných rokoch žil umelec v ústraní a koncertoval iba ojedinelo.Zosnulý bol členom Rokenrolovej siene slávy od roku 1986 a Bluesovej siene slávy od roku 2003. V rebríčkoch hudobného magazínu Rolling Stone mu patrí 25. miesto medzi stovkou najväčších hudobníkov a 72. priečka medzi stovkou najuznávanejších skladateľov všetkých čias.