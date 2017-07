Zomrela nemecká speváčka Andrea Jürgensová, mala 50 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 20. júla (TASR) - Vo veku 50 rokov zomrela niekdajšia detská nemecká hviezda 70. rokov minulého storočia, interpretka typickej šlágrovej hudby Andrea Jürgensová. Speváčka, ktorá po akútnom zlyhaní obličiek ležala od pondelka v kóme v nemocnici, skonala dnes v kruhu svojich najbližších.Informáciu priniesli nemecké médiá s odvolaním sa na gramofónovú spoločnosť Telamo so sídlom v Mníchove.Rodáčku z Porúria objavil v druhej polovici 70. rokov renomovaný producent Jack White, s ktorého skladbou sa po boku populárneho moderátora Rudiho Carrella predstavila v jednej z obľúbených relácií verejnoprávnej televízie a získala si srdcia divákov. Už o niekoľko mesiacov neskôr v marci 1978 obsadila so songom prvé miesto v nemeckej hitparáde. Nebol to však triumf ojedinelý, čoskoro nasledovali ďalšie a jej nosiče zvukových záznamov boli komerčne mimoriadne úspešné.Andreu Jürgensovú ocenili v priebehu desaťročí viacerými cenami. Speváčka bola okrem iného laureátkou Strieborného a Bronzového leva rozhlasovej stanice Radio Luxemburg, ceny Zlatá ladička, zlatých a platinových platní či iných trofejí.