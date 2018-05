Zomrela niekdajšia predsedníčka Európskeho parlamentu N. Fontainová

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. mája (TASR) - Bývalá predsedníčka Európskeho parlamentu (EP), francúzska politička Nicole Fontainová už nie je medzi živými. Správu francúzskych médií o jej štvrtkovom úmrtí vo veku 76 rokov potvrdil v piatok prostredníctvom sociálnych sietí aj Európsky parlament.Rodáčka z Grainville-Ymauville, vyštudovaná právnička získala prvé politické skúsenosti v roku 1983, keď sa postavila do čela odporu proti zámeru vtedajšej vlády prezidenta Francoisa Mitterranda poskytovať subvencie zväčša katolíckym súkromným školám.O rok neskôr sa už úspešne uchádzala o kreslo europoslankyne vo farbách kresťanskodemokratického Centra sociálnych demokratov. Neskôr si kandidatúru zopakovala vo farbách Centra za Európu a Únie za francúzsku demokraciu. Od roku 1989 bola podpredsedníčkou EP, o päť rokov získala pri znovuzvolení do tejto funkcie vôbec najviac hlasov spomedzi všetkých adeptov a stala sa tak prvou podpredsedníčkou EP.Keď po ďalších voľbách do EP v roku 1999 získali európski ľudovci relatívnu väčšinu, kandidovala Fontainová úspešne na funkciu predsedníčky kontinentálneho zákonodarného zboru, získala 306 z 555 platných hlasov. Vo funkcii pôsobila do roku 2002. V tom istom roku sa po znovuzvolení Jacquesa Chiraca za francúzskeho prezidenta stala členkou vlády premiéra Jeana-Pierra Raffarina.Fontainová, ktorá stála na čele EP iba ako druhá žena v histórii po krajanke Simone Veilovej, bola v období rokov 2004-2009 opäť europoslankyňou.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na smutnú správu o úmrtí Fontainovej vyzdvihol jej viac ako 35-ročný príspevok k rozvoju starého kontinentu, ako aj jej angažovanosť za nemecko-francúzske priateľstvo.