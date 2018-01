Zomrela prvá žena povýšená v americkej armáde na generálku

Anna Mae Haysová. Foto: Wikipedia Anna Mae Haysová. Foto: Wikipedia

Washington 11. januára (TASR) - Prvá generálka americkej armády Anna Mae Haysová zomrela v pondelok vo veku 94 rokov. Denník New York Times v stredu informoval, že Haysová skonala vo Washingtone na následky infarktu.Haysová, dcéra členov Armády spásy, vstúpila do zdravotníckeho zboru americkej armády počas druhej svetovej vojny. Krátko nato ju odvelili do severovýchodnej Indie, kde sa starala o vojenských inžinierov budujúcich cestu do Číny.Ako frontová ošetrovateľka neskôr slúžila v konfliktoch na Kórejskom polostrove a vo Vietname. V Južnej Kórei pomohla založiť prvú vojenskú nemocnicu v meste Inčchon, kde spojenecké sily zaznamenali v roku 1950 dôležité víťazstvo.Haysová študovala na Kolumbijskej univerzite a Katolíckej univerzite Ameriky. V roku 1967 sa stala šéfkou zboru armádnych ošetrovateliek a plukovníčkou. V roku 1970 ju povýšili na brigádnu generálku.Haysová iniciovala množstvo zmien týkajúcich sa zaobchádzania so ženami v armáde vrátane zrušenia automatického prepustenia v prípade tehotenstva. V armáde slúžila v rokoch 1942-1971 a bola držiteľkou viacerých vyznamenaní.