Zomrela speváčka The Cranberries Dolores O’Riordan, v Londýne bola na krátkom nahrávaní

Kapela The Cranberries

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) - V Londýne v pondelok vo veku 46 rokov zomrela speváčka írskej kapely The Cranberries Dolores O'Riordan. O smutnej správe informoval jej manažér. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa."Speváčka írskej kapely The Cranberries bola v Londýne na krátkom nahrávaní. Žiadne ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú k dispozícii," uviedol manažér. "Rodinní príslušníci sú touto správou zronení a požiadali v týchto veľmi ťažkých časoch o súkromie," dodal.The Cranberries v roku 2017 zrušili pre zdravotné problémy O'Riordan časť turné. Podľa informácií, ktoré vtedy manažment zverejnil na domovskej stránke skupiny, dôvodom boli problémy s chrbticou.* vznikla v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý si neskôr zmenila na súčasnú podobu. Stala sa populárna už svojím debutovým albumom Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), z ktorého sa predalo po celom svete vyše 40 miliónov kusov. Skupina má na konte ďalších päť štúdiových nahrávok - No Need To Argue (1994), To The Faithful Departed (1996), Bury The Hatchet (1999), Wake Up And Smell The Coffee (2001) a Roses (2012). Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Zombie, Linger, I Can't Be With You či Free To Decide.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.