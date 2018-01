Zomrela spisovateľka Ursula Le Guinová, autorka sci-fi bestsellerov

Na snímke spisovateľka Ursula Le Guinová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portland 24. januára (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela oceňovaná americká spisovateľka Ursula Kroeberová Le Guinová, známa najmä vďaka svojim bestsellerovým poviedkam a románom z oblasti science fiction a fantasy. Spisovateľka podľa vyhlásenia svojej rodiny pokojne skonala v pondelok vo svojom dome v meste Portland v americkom štáte Oregon po tom, ako nejaký čas bojovala s chorobou, informovala agentúra AP.Le Guinová okrem žánru fantasy a science fiction písala tiež poéziu, poviedky a literatúru pre deti a mládež. V roku 1969 ju preslávil sci-fi román Ľavá ruka tmy (česky vyšiel v roku 1995 vo vydavateľstve Argo), ktorého dej sa odohráva v ďalekej budúcnosti na fiktívnej planéte Gethen. Okrem tohto diela je celosvetovo i v slovenčine medzi čitateľmi najobľúbenejším cyklus jej sci-fi románov zo Zememoria (od roku 2004 vychádzal po slovensky vo vydavateľstve Slovart). Knihy patriace k tejto ságe boli preložené do 16 jazykov a na celom svete sa z nich predali milióny výtlačkov.Le Guinová celkovo napísala viac ako 20 románov a vyše 100 poviedok. V jej knihách vystupujú okrem iného draci, čarodejníci či vesmírne lode, pričom jej postavy často riešia problémy rasy, pohlavia i triedneho zaradenia. Spisovateľka bola odborníčkou v oblasti antropológie a v jej dielach možno badať ovplyvnenie taoizmom, anarchizmom či feminizmom. Le Guinová za svoje diela získala prestížne ocenenia v žánroch sci-fi a fantasy literatúry, a síce ceny Hugo a Nebula. Okrem ďalších cien získala tiež Newberyho medailu - ocenenie zaLe Guinová študovala francúzsku a taliansku literatúru na univerzite Radcliffe College v štáte Massachusetts a následne i na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. V roku 1953 získala Fulbrightovo štipendium a v štúdiách pokračovala vo Francúzsku, kde sa zoznámila so svojím manželom, historikom Charlesom Le Guinom. Spolu mali tri deti a od roku 1958 žili v meste Portland v americkom štáte Oregon.Poctu na sociálnej sieti už Le Guinovej vyjadril okrem iných aj jej spisovateľský kolega, jeden z najúspešnejších súčasných autorov bestsellerov, Stephen King.napísal King na Twitteri.