Zomrela svetoznáma talianska módna návrhárka Carla Fendi

Módna návrhárka Carla Fendi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 20. júna (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela v pondelok večer módna návrhárka Carla Fendi, ktorá spolu so svojimi štyrmi sestrami riadila svetoznámu taliansku módnu firmu. Vo vyhlásení to oznámil módny dom Fendi so sídlom v Ríme.uviedla firma Fendi.Príčina smrti nebola zverejnená.Podľa talianskych novín Corriere della Sera bola módna návrhárka, postihol jua po prepustení z nemocnice skonala v pondelok večer vo svojom rímskom paláci.Firmu Fendi založili v roku 1925, zo začiatku to bol obchod s koženým a kožušinovým oblečením. Nachádzal sa v centre Ríma. Sestry Fendiové, známe ako, ho zdedili po rodičoch a za pomoci slávneho nemeckého módneho návrhára Karla Lagerfelda ho zmenili na luxusnú značku.Carla Fendi sa k firme pridala v 50. rokoch minulého storočia, zameriavala sa na vzťahy s verejnosťou a zaslúžila sa o úspech značky Fendi v Spojených štátoch. Francúzska spoločnosť LVMH, zameraná na obchodovanie s luxusným tovarom, prevzala kontrolu nad firmou Fendi v roku 2001, ale Carla v nej zostala a v roku 2008 ju vymenovali za doživotnú čestnú prezidentku.V roku 2007 založila Nadáciu Carly Fendi s cieľom podporovať umenie, pričom sa stala hlavným podporovateľom festivalu Spoleto - medzinárodného festivalu divadla, opery, tanca a hudby, ktorý sa koná každý rok v historickom meste Spoleto v regióne Umbria.