Zomrela uznávaná maďarská spisovateľka Anna Jókaiová

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 5. júna (TASR) - Renomovaná maďarská spisovateľka Anna Jókaiová zomrela vo veku 84 rokov, informovala dnes agentúra MTI.Rodáčka z Budapešti sa po literárnych začiatkoch ako tínedžerka zamerala iným smerom a k písaniu sa vrátila až ako tridsiatnička. Jej prvá publikácia noviel vyšla v roku 1966, románový debut pod názvom 4447 známy aj z prekladu do slovenčiny o dva roky neskôr. To už autorka mala za sebou pôsobenie v rôznych profesiách, ako aj štúdium.Jókaiová bola od roku 1974 spisovateľkou na voľnej nohe, v období rokov 1986-1989 podpredsedníčkou zväzovej organizácie maďarských spisovateľov a v období rokov 1990-1992 jej predsedníčkou.Diela maďarskej autorky boli preložené do mnohých jazykov. Na slovenskom knižnom trhu boli príležitostne dostupné aj v origináli alebo v prekladoch do slovenského alebo českého jazyka (Jakubov rebrík, Má dať a dal, Nebojte se).Zosnulá bola laureátkou titulu Umelkyňa národa, dvakrát jej udelili prestížnu Kossuthovu cenu a raz i Cenu Attilu Józsefa. Spoluzakladateľku Digitálnej literárnej akadémie označil magazín Forbes v roku 2015 za 8. najvplyvnejšiu ženu maďarskej kultúry.