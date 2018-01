Zonácia Slovenského raja je základom pre nový návštevný poriadok

Na snímke turista vo verejnosti voľne prístupnej Bielej jaskyni v Národnom parku Slovenský raj, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke turista vo verejnosti voľne prístupnej Bielej jaskyni v Národnom parku Slovenský raj, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišská Nová Ves 19. januára (TASR) – Zonácia Národného parku (NP) Slovenský raj, ktorá je v účinnosti od júna 2016, je základom pre nový návštevný poriadok, ktorý by mal byť hotový pred letnou turistickou sezónou. Riaditeľ správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil pre TASR uviedol, že cieľom je prehodnotiť sieť turistických chodníkov, cyklotrás, trás pre kone, vyhradených priestorov pre ľadolezcov, skalolezcov, bežecké či zjazdové lyžovanie.„Nie je v pláne sprístupňovať nové rokliny, ale napr. cyklistické chodníky pribudnú určite, chceme však zjednodušiť život návštevníkom, ktorí chcú prísť do raja na koni, alebo liezť na vyhradených miestach,“ priblížil. Zonácia z pohľadu turizmu podľa neho v podstate nepriniesla žiadne zmeny, trasy turistických a cyklistických chodníkov ostali rovnaké. Cieľom ochranárov v novom návštevnom poriadku je skôr nastaviť pravidlá správania sa v NP.„Sme radi, že aj napriek veľmi rozšírenému turizmu, máme najhustejšiu sieť chodníkov zo všetkých chránených území v prepočte na plochu, v Slovenskom raji trvalo žije karpatská trojka veľkých šeliem, teda vlk, rys a medveď,“ zdôraznil Dražil s tým, že ročne zavíta do Slovenského raja 650.000 až 700.000 ľudí.Cieľom Správy NP Slovenský raj je zvýšiť do budúcna komfort návštevníkov, aby nepoškodzovali prírodu. Jednou z lokalít, ktorú bude treba riešiť, je roklina Suchej Belej, kde turisti vlani v lete čakali na rebríky v radoch. „V princípe sme teraz v najnavštevovanejších lokalitách v špičke sezóny na hrane návštevnosti, ale nie sme za hranou, takže treba zvážiť každý jeden krok,“ konštatoval Dražil.Nový návštevný poriadok by mal byť schválený najneskôr v máji. V Slovenskom raji tak po novom pribudne šesť nových cyklotrás, jedným z najzaujímavejších bude podľa Dražila chodník vedúci na Geravy. Zároveň vzniknú štyri nové areály na skalolezenie a ľadolezenie pre verejnosť. „Podľa nás takú malú revolúciu by mohol spôsobiť nový návratový chodník v Suchej Belej s návratom späť na Podlesok z kratšej cesty, na tento projekt však musíme nájsť financie. Zároveň nový poriadok ráta s novými trasami pre kone a s výrazne jednoduchšími pravidlami pre organizovanie športových a iných podujatí,“ doplnil Dražil s tým, že dokument bude flexibilný a bude možné doň priebežne doplňovať ďalšie aktivity a zámery podľa potrieb regiónu.