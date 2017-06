Zoo Bojnice bude mať nový názov, odhalia ho počas najbližšieho víkendu

Na snímke výbeh medveďov bojnickej zoologickej záhrady, ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Na snímke výbeh medveďov bojnickej zoologickej záhrady, ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 28. júna (TASR) - Zoologická záhrada v Bojniciach bude mať nové meno. Zoo ho odhalí počas podujatia Vítanie prázdnin, ktoré sa tam bude konať 1. júla, informovala jej hovorkyňa Simona Kubičková.





Nové meno zoologickej záhrady sa verejnosť dozvie o 11.30 h, o 12.00 h v jej priestoroch otvoria motýliu záhradu. O 12.30 h sa návštevníkom zase predvedú slonice Maja a Gula. Počas dňa bude môcť verejnosť v zoo zažiť i komentované kŕmenie zvierat, stretnúť sa s chovateľmi, či vyrobiť si masku motýľa v tvorivých dielňach.





Návštevníci, ktorí prídu do zoo v maske motýľa, budú mať vstup zadarmo. Rovnako bezplatný vstup do záhrady dostanú 30. júna i deti do 15 rokov, ktoré prinesú kópiu svojho vysvedčenia so samými jednotkami.