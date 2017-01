Zoologická záhrada Košice dosiahla vlani rekordnú návštevnosť

Na snímke mapa ZOO v Košiciach 4. januára 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. januára (TASR) - Zoologická záhrada Košice má z pohľadu návštevnosti za sebou najúspešnejší rok v histórii. V roku 2016 prešlo jej bránami rekordných viac ako 230.000 návštevníkov.Zoo tak o 5000 záujemcov prekonala rekord z roku 2013, keď sa o návštevnícky boom pričinilo otvorenie DinoParku. Najväčší nápor bol tradične počas letných mesiacov, najsilnejší bol august s doteraz neprekonaným počtom 51.500 návštevníkov. V porovnaní s rokom 2015 prišlo vlani do zoo o 30.000 ľudí viac.informovala TASR Eva Malešová zo Zoo Košice.Popri príležitostných akciách išlo podľa nej o veľmi populárny prímestský tábor, ako aj o program Noc v Zoo, kde záujem v porovnaní s vlaňajškom stúpol trojnásobne. Mimoriadny ohlas verejnosti zaznamenal druhý ročník Európskej noci netopierov, z výchovno-vzdelávacích akcií pre verejnosť pribudli aj dve novinky. V Michalovciach sa zoo v rámci sviatku detí predstavila na dvojdňovom podujatí s návštevou viac ako 3000 detí z materských a základných škôl. Vyše 1100 návštevníkov privítali na prvej výstave svojho druhu, ktorú otvorili v košickom Východoslovenskom múzeu (VSM).Kvalitatívny posun výchovno-vzdelávacieho programu zoo dosiahla aj vďaka projektu financovaného z prostriedkov Environmentálneho fondu SR. Okrem novej vzdelávacej miestnosti pribudli v areáli dve hracie interaktívne zóny pre deti predškolského veku. Verejnosti začala slúžiť aj nová klubovňa v centrálnej zóne areálu Himaláje.uviedla Malešová.Štyri prírastky rozšírili kŕdeľ tučniakov. Chovateľov potešili aj mláďatá ťavy dvojhrbej, zebry Chapmanovej či kozorožca sibírskeho, ktorý sa narodil v Košiciach po 22 rokoch. Celkovo v roku 2016 pribudlo v chovných zariadeniach vyše 200 mláďat.Veľkej pozornosti divákov sa tešil švédsko-nemecký pár tuleňov obyčajných, ale aj výbeh plameniakov. Príchodom čílskych plameniakov sa košická zoo stala chovateľom druhovo najväčšej kolekcie plameniakov na Slovensku. Úspechom na medzinárodnom poli pre zoo bolo získanie plnoprávneho členstva v Európskej asociácii zoologických záhrad a akvárií (EAZA).Začiatkom tohto roku, od 4. januára, museli košickú zoo až do odvolania zatvoriť, a to pre výskyt vtáčej chrípky, ktorú zistili u kačíc pyžmovky lesklej. Po potvrdení nákazy boli prijaté opatrenia na zabránenie jej šírenia. Podľa riaditeľa Ericha Kočnera má zoo šťastie v nešťastí, že v tomto období je väčšina vtákov zazimovaná v uzatvorených priestoroch a teda bez kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi. Zrušené sú aj všetky vzdelávacie akcie a podujatia v areáli.