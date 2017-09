Zoologická záhrada v Bojniciach privítala 23-miliónteho návštevníka

Bojnice 13. septembra (TASR)- Národnú zoologickú záhradu v Bojniciach od jej otvorenia 1. apríla 1955 navštívilo už 23 miliónov ľudí. Svojho jubilejného, 23-miliónteho návštevníka privítala zoo dnes krátko pred 10.00 h, je ňou Jana Cimrová z Lovosíc v Severočeskom kraji.



Jubilejná návštevníčka prišla do bojnickej zoologickej záhrady spolu so svojím manželom. V Bojniciach podľa jej slov trávia dovolenku, na ktorú dostali financie od detí pri príležitosti 50. výročia ich manželstva. "Som veľmi prekvapená, v živote sa mi ešte nič také nestalo," podotkla.



Bojnickú zoo navštívili manželia z Česka po prvý raz. "Dnes sme chceli ísť do Prievidze, ale keď som videla, že svieti slnko, využili sme príležitosť ísť do zoo," ozrejmila.





Pre zoologickú záhradu je to veľká česť, že sem zavítal už 23-miliónty návštevník, je to vlastne od roku 1955, kedy sme boli otvorení, povedala jej hovorkyňa Simona Kubičková. "Spočiatku bola návštevnosť v prvých rokoch nižšia, zvyšovalo sa to, až jedného roku sme prekonali dokonca polmiliónovú návštevnosť. Teraz sa držíme v posledných rokoch cez 300.000, minulý rok to bolo viac ako 360.000 návštevníkov," spomenula.





Záujem návštevníkov o národnú zoologickú záhradu podľa Kubičkovej určite súvisí aj s tým, že sa tam veľa vecí zmenilo. "Renovovali sme napríklad chodníky pred niekoľkými rokmi, veľkým lákadlom sú vždy veľké šelmy či opice, no a veľkou atrakciou sú naše dve pandy, Chong Mao a Huo Hu," ozrejmila.

Zvieracia obyvateľka ZOO Bojnice - nandínia africká. Foto: ZOO Bojnice - Michal Sloviak



Bojnická zoo si drží štatút najstaršej, najnavštevovanejšej a určite najkrajšej zoologickej záhrady na Slovensku, dodala jej hovorkyňa.