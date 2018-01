Zosadená šéfka katalánskeho parlamentu nebude opäť kandidovať

Na archívnej snímke Carme Forcadellová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 11. januára (TASR) - Zosadená predsedníčka katalánskeho regionálneho parlamentu Carme Forcadellová oznámila, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie do tejto funkcie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Nový katalánsky parlament, zvolený v decembrových predčasných parlamentných voľbách, sa opäť zíde 17. januára a zvolí si svojho predsedu. Väčšinu kresiel v zbore si aj po voľbách udržali separatisti, ktorí sa vlani neúspešne pokúsili o vyhlásenie nezávislosti regiónu od Španielska.Forcadellová (62) ako jedna z hlavných osobností separatistického hnutia je v súčasnosti trestne stíhaná pre podozrenie zo vzbury. Vlani na jeseň ju aj nakrátko vzali do väzby, avšak následne prepustili na kauciu.Zosadená šéfka katalánskeho parlamentu vo štvrtok vyjadrila presvedčenie, že v novom parlamente by sa mal o túto funkciu uchádzať už iný politik. Samotná Forcadellová sa na budúcotýždňovej schôdzi ujme len svojho poslaneckého kresla, ktoré získala za proseparatistickú stranu Republikánska ľavica Katalánska (ERC).V predchádzajúcich rokoch pôsobila aj ako predsedníčka Katalánskeho národného zhromaždenia (ANC), ktoré stálo pri zrode hnutia za nezávislosť regiónu.Po tom, ako katalánsky parlament v októbri schválil jednostranné vyhlásenie nezávislosti od Španielska, prevzal Madrid priamu kontrolu nad týmto regiónom a vypísal predčasné voľby do regionálneho parlamentu.