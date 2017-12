Zosadený katalánsky líder Puigdemont požaduje obnovenie svojej vlády

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 31. decembra (TASR) - Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont vyzval v sobotu španielske orgány na začatie rokovaní, ktoré sa majú týkať obnovenia činnosti jeho vlády. Tú pritom označil prívlastkom "legitímna", informovala agentúra AP.Puigdemont, ktorý sa nachádza v Bruseli, odkázal prostredníctvom sociálnych médií, že Španielsko by maloPuigdemonta a jeho kabinet zbavil funkcie španielsky premiér Mariano Rajoy, ktorý tak urobil po tom, ako katalánsky regionálny parlament v októbri hlasoval v prospech deklarácie o nezávislosti tohto regiónu od zvyšku Španielska. V minulotýždňových voľbách v Katalánsku však získali väčšinu kresiel v tamojšom parlamente opäť secesionistické strany vrátane platformy pod vedením Puigdemonta.Zosadený šéf katalánskej vlády ušiel do Belgicka, aby sa vyhol súdnemu vyšetrovaniu týkajúcemu sa podozrení zo vzbury. V sobotňajšom vyjadrení nespomenul, či sa plánuje vrátiť do Španielska, kde bol na neho vydaný zatykač. Minulý týždeň však vyhlásil, že tak chce urobiť čo najskôr, aby stihol ustanovujúcu schôdzu novozvoleného katalánskeho parlamentu.Rajoy v piatok oznámil, že táto ustanovujúca schôdza je naplánovaná na 17. januára. Podľa pravidiel katalánskeho parlamentu musí byť kandidát na šéfa novej regionálnej vlády prítomný, aby ho bolo možné zvoliť.