Zostáva. Simeone predĺžil zmluvu s Atleticom Madrid do roku 2020

Tréner Atletica Madrid Diego Simeone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 5. septembra (TASR) - Tréner Diego Simeone ukončil všetky špekulácie o odchode z Atletica Madrid a v utorok predĺžil so svojím zamestnávateľom zmluvu o ďalšie dve sezóny. Argentínčan tak povedie španielsky klub až do 30. júna 2020.Tretí tím minulej sezóny La Ligy potvrdil zotrvanie 47-ročného kouča na striedačke v utorok na svojej oficiálnej internetovej stránke.hlásil klub na svojom webe. Simeonemu vyprší súčasný kontrakt budúci rok v lete a keďže dlho otáľal s predĺžením, médiá začali špekulovať, že populárny tréner sa s "Los Colchoneros" rozlúči. V súvislosti s jeho možným novým pôsobiskom sa spomínali najmä Borussia Dortmund či jeho bývalý klub Inter Miláno, kde v rokoch 1996-1999 hral na pozícii stredopoliara, Simeone sa však rozhodol v Atleticu zostať.Diego Pablo Simeone prišiel do madridského klubu v roku 2011 a postupne ho dokázal zaradiť medzi európsku špičku. Pod jeho vedením vyhralo Atletico v roku 2012 Európsku ligu UEFA, o rok neskôr dobylo španielsky Kráľovský pohár a v roku 2014 vybojovalo majstrovský titul v La Lige. V rokoch 2014 a 2016 dokázal doviesť mužstvo do finále Ligy majstrov, kde v oboch prípadoch nestačilo na mestského rivala Real Madrid.Zo všetkých súčasných trénerov v najvyššej španielskej lige je Simeone najdlhšie slúžiaci, v top európskych súťažiach ho tromfne iba Arsene Wenger, kormidelník Arsenalu Londýn.