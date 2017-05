Zostava SR proti Taliansku je viac-menej známa, brankár je istý

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Predpokladaná zostava SR: J. Hudáček (Laco) - Čajkovský, Sersen, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Trška, Šedivý - Skokan, L. Hudáček, Dravecký - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, Suja, Šťastný



Káder Talianska:



Brankári: Andreas Bernard (Ässät Pori, Fín.), Frederic Cloutier (Asiago Hockey), Gianluca Vallini (HC Gherdeina)

Obrancovia: Daniel Glira, Alexander Egger (obaja HC Bolzano), Luca Zanatta (Red Ice Martigny, Švajč.), Thomas Larkin (Adler Mannheim, Nem.), Armin Helfer, Armin Hofer (obaja Pustertal Bruneck), Stefano Marchetti, Enrico Miglioranzi (obaja Asiago Hockey)

Útočníci: Anton Bernard, Marco Insam, Luca Frigo, Markus Gander, Daniel Frank, Michele Marchetti (všetci HC Bolzano), Giovanni Morini (HC Lugano, Švajč.), Raphael Andergassen (Pustertal Bruneck), Alex Lambacher (Hannover Indians, Nem.), Diego Kostner (HC Ambri-Piotta, Švajč.), Simon Kostner, Tommaso Traversa (obaja Ritten Sport), Tommaso Goi (HCB Ticino Rockets, Švajč.), Giulio Scandella (Asiago Hockey)

Kolín 5. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj prvý zápas na MS v sobotu 6. mája o 16.15 h v bránke s Júliusom Hudáčkom. Ich súpermi budú Taliani, ktorí sa do elitnej kategórie vrátili po tom, čo ju opustili v roku 2014. Práve k Minsku sa viaže predchádzajúce meranie síl. Výsledok 4:1 pre slovenské farby vtedy v šiestom zápase základnej skupiny znamenal definitívnu záchranu v elite. Teraz sa duel proti Talianom skloňuje ako kľúčový po všetkých stránkach.Na zaujímavosti prvého zápasu Slovenska a Talianska na 81. MS v Kolíne je aj fakt, že tieto tímy sú zároveň jediné dva z kolínskej A-skupiny, ktoré nemajú na súpiskách ani jedného hráča z NHL. Nováčik vyslal do Kolína výrazne pozmenený tím, v ktorom ubudlo naturalizovaných Talianov a ktorého prioritou bude záchrana. V 90-tych rokoch boli "Apeninci" pravidelný účastník svetového šampionátu, no elitnú kategóriu opustili po MS 2002. Vrátiť sa im podarilo až o tri roky, následne trikrát obhájili svoju príslušnosť v A-kategórii, no odvtedy viackrát vypadli a následne sa do "áčka" vrátili. Taliani veria, že tentoraz nepôjde iba o epizódne pôsobenie v elitnej hokejovej spoločnosti.Po cudzincoch ako Tom Pokel či Rich Cornacchia vedie tím v pozícii hlavného trénera Talian Stefan Mair. Pod jeho vedením sa reprezentácia vlani prebojovala naspäť do A-kategórie a úspešný kormidelník dostal dôveru aj na "veľkých" MS. Pred tromi rokmi v Minsku boli v kádri viacerí naturalizovaní Taliani, tentoraz by mala byť sila tímu založená na výraznej talianskej identite. Samozrejme, že veľkú časť z nej tvoria aj "polorakúšania" z Južného Tirolska, kde má taliansky hokej najširšie zázemie. Situácia je však pre nováčika o to zložitejšia, že má v skupine nielen viacero súperov s vysokými ambíciami, ale aj Dánsko, ktoré vzhľadom na organizáciu budúcich MS nemôže zostúpiť.Slovenskí hokejisti majú s Talianmi pozitívnu bilanciu, keď zo 17 zápasov vyhrali 12 a prehrali 4. Zo štyroch slovenských strelcov z predchádzajúceho minského súboja je v Kolíne iba Michel Miklík, okrem ktorého si spomínaný zápas pamätajú aj Marcel Haščák, Dávid Skokan, Peter Čerešňák, Andrej Šťastný a brankári Ján Laco, Jaroslav Janus a Július Hudáček.Práve Július Hudáček dostane od trénerov dôveru v prvom zápase šampionátu. Ako náhradník bude pripravený Ján Laco.uviedol tréner brankárov Peter Kosa.Tréner Zdeno Cíger si uvedomuje dôležitosť prvého zápasu a proti Talianom ho nečaká jednoduchý zápas. Ani fyzicky, ani psychicky.uviedol tréner Zdeno Cíger.