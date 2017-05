Zoznam kandidátov na šéfa RTVS sa zúžil o tri mená

Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) – Z boja o post generálneho riaditeľa RTVS vypadli Margita Bencová, Janka Lastovicová a Aleš Rehák. Členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá na dnešnom zasadnutí skonštatovali, že menovaní nesplnili podmienky výberového konania.spresnil predseda parlamentného mediálneho výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD).Informoval taktiež, že viacerým kandidátom chýbali v rámci náležitostí prihlášok niektoré formálne detaily, výbor ich preto vyzval, aby do siedmich dní svoje materiály doplnili. Uchádzači so všetkými splnenými náležitosťami svojej prihlášky dostanú pozvánku na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 30. mája v historickej budove Národnej rady SR.uviedol Jarjabek.Ešte pred verejným vypočutím sa uskutoční zasadnutie mediálneho výboru, na ktorom jeho členovia spresnia detaily verejného vypočutia. Za šéfa RTVS kandidujú Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Všetci boli povinní k prihláške priložiť projekt riadenia a rozvoja RTVS v rozsahu od 20 do 50 strán, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace či štruktúrovaný životopis.Podľa zákona o RTVS nesmie byť kandidát na generálneho riaditeľa členom Rady RTVS, musí mať spôsobilosť na právne úkony a byť v plnom rozsahu bezúhonný. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a päťročná prax v oblasti riadenia. Funkcia šéfa RTVS je nezlučiteľná s funkciou prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády, štátneho tajomníka, sudcu či prokurátor.