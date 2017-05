Zoznam laureátov ceny Vedec roka SR sa rozrástol o 5 osobností

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Bratislava 19. mája (OTS) - „“ povedal, tohtoročný nositeľ ocenenia Mladá osobnosť vedy. V rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov boli udelené ceny spolu v piatich kategóriách. Laureátom ocenenia Vedec roka SR sa stal prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc. a titulom Vedkyňa roka SR sa môže pýšiť Ing. Mária Omastová, DrSc. V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií bol ocenený doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.,“ uviedol jadrový fyzik, z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý získal ocenenie Vedec roka SR 2016. Získal ho za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.Uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály a najnovšie aj nositeľka ocenenia Vedkyňa roka SR 2016 Ing. Mária Omastová, DrSc., získala tento titul za aplikácie nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články. Lásku k vede cítiť aj zo slov vedkyne Márie Omastovej:“ povedalapre portál www.vedanadosah.sk Odborník v oblasti elektroniky, riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, získal ocenenie v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU, aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších štyroch projektov v rámci Horizontu 2020. Pre prácu prof. Donovala je kľúčová spolupráca zo zahraničnými vedcami a za svoju dlhoročnú úspešnú prax získal poznatky, ktoré môžu byť poučné pre ďalších vedcov a vedkyne: „.“Odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, vedúci Oddelenia biomedicínskeho inžinierstva a zástupca vedúceho Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, získal ocenenie v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe. Pri otázke, čo pre neho ocenenie znamená, v rozhovore na www.vedanadosah.sk uvádza: „Mladý talentovaný vedec, z Oddelenia glykobiotechnológie Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, získal ocenenie Vedec roka SR v kategórii Mladá osobnosť vedy za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysoko citlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov. V zaujímavom rozhovore pre portál www.vedanadosah.sk sa okrem iného vyjadril aj k nedostatku študentov na prírodovedných a technických odboroch a uvádza spôsob, ako mladých motivovať: „“ Taktiež uviedol, že netreba podceňovať stredoškolské odborné vzdelanie a nie je nutné, aby bol každý na Slovensku absolventom vysokej školy. Chýbajú tu podľa neho zruční odborníci so stredoškolským vzdelaním – mladí (bio)chemickí laboranti a technológovia, ktorí sú manuálne zručnejší a majú hlbšie vedomosti z istých odborov ako absolventi gymnázií. „,“ uviedol Ing. Bertók.Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania Vedec roka SR 2016 sa uskutočnilo dňa. Na podujatí sa zúčastnili pán, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a štatutári ceny –z CVTI SR,zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV, azo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií. Celé podujatie sprevádzal Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester pod vedením Zbyňka Kubáčka. Ak sa chcete o ocenení Vedec roka SR dozvedieť viac, na portáli VEDANADOSAH.sk . nájdete rozhovory so všetkými vedcami, ako aj ďalšie zaujímavé články.