Zoznam najmenej rozvinutých okresov rozšírili aj o Levoču

Na ilustračnej snímke pohľad na historické renesančné jadro Levoče. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Levoča 11. júna (TASR) – Zoznam najmenej rozvinutých okresov Slovenska, na ktorých podporu ešte v roku 2015 vláda prijala zákon, sa rozšíril aj o Levoču. V pôvodnom zozname bolo 15 okresov, v poslednom štvrťroku doň okrem Levoče pribudla aj Snina. Zápis do tohto zoznamu podľa prednostky Okresného úradu (OÚ) v Levoči Adely Kočišovej nie je lichotivý, vychádza však z porovnania miery nezamestnanosti v danom okrese a priemeru na Slovensku za deväť mesiacov posledného roka.vysvetlila Kočišová s tým, že cieľom procesu je vytvoriť podmienky pre naštartovanie ekonomiky a súčasne pre vytvorenie nových pracovných miest. Zo zákona vyplýva takýmto okresom možnosť získania regionálneho príspevku, ktorý má slúžiť na zníženie miery nezamestnanosti. Okresom však zo zápisu vzniká i povinnosť vypracovať akčný plán, ktorého plnením by sa nezamestnanosť na jeho území mala znižovať.upozornila Kočišová. Vedenie levočského OÚ má podľa zákona šesť mesiacov na predstavenie jeho vízií na zníženie nezamestnanosti v 33 obciach. Cieľom akčného plánu bude tvorba udržateľných pracovných miest a podpora hospodárskeho rastu v okrese Levoča.dodáva prednostka.Levočský okres bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapísaný ešte koncom apríla a najbližší polrok by malo jeho vedenie spoločne pracovať na zlepšení nepriaznivého stavu zamestnanosti. Vznikne preto výbor pre rozvoj okresu Levoča, členmi ktorého budú práve zástupcovia už spomenutých subjektov.doplnila Kočišová.V najbližších dňoch zároveň OÚ v Levoči vypracuje analýzu nepriaznivého stavu, ktorá by mala ukázať dôvody zaostávania. Na základe jej výsledkov sa neskôr sformuje i akčný plán na zníženie miery nezamestnanosti.pokračuje prednostka. Oprávnenosť ho získať budú mať tie subjekty, ktoré predložia svoje rozvojové programy za podmienky vytvorenia nových pracovných miest.uzatvára Kočišová.