Zoznam športov pre olympijské hry v Paríži v roku 2024 je známy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lima 15. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil 28 športov pre hry v roku 2024 v Paríži. Riadiaci orgán vzpierania však musí dokázať, že aktívne bojuje proti dopingu.Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) musí do decembra predložiť exekutíve MOV plány na riešenie vážnych výskytov dopingu v tomto športe v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom po veľkom počte dopingových prípadov. Predseda MOV Thomas Bach zdôraznil, že vzpieranie je v programe potvrdené do roku 2020, hoci s menej športovcami.Zoznam 28 športov však nezahŕňa päť nových športov, ktoré schválili do roku 2020, ako napr. surfovanie, skateboarding a športové lezenie. Paríž bude môcť navrhnúť päť športov pre svoje hry neskôr.