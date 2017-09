ZP Union výrazne znížila čakacie doby na MR vyšetrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. septembra 2017 (WBN/PR) - Najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu bude mať zdravotná poisťovňa Union. Jej poistenci budú po novom čakať maximálne 2 – 21 dní. „Poistenec nemusí urobiť nič navyše – dohodli sme sa s poskytovateľmi MR vyšetrení, aby mu dali najskorší možný termín automaticky," vysvetľuje Elena Májeková, členka predstavenstva ZP Union.Ak by poistenec nebol spokojný s termínom, ktorý na MR vyšetrenie dostal, mal by kontaktovať callcentrum Union ZP, ktoré mu pomôže nájsť pracovisko so skorším dátumom objednania. V rámci projektu starostlivosti o klienta pod názvom „Kompas zdravia" totiž poisťovňa sleduje aj kapacitné presuny svojich poistencov a prispôsobuje tomu ich manažment. Niektorí poskytovatelia tak už teraz preobjednali poistencov ZP Union z októbra na august. Opatrenie bude stáť zdravotnú poisťovňu asi 200 000 eur.Keďže sa magnetická rezonancia pomaly stáva štandardnou vyšetrovacou metódou, rastie aj dopyt zo strany lekárov a pacientov. Počet MR vyšetrení na Slovensku stále stúpa – Union ZP preplatí každý mesiac okolo 2000 výkonov, čo tvorí 9% medziročný nárast. „Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť najkratšie čakacie lehoty a aj naďalej budeme s poskytovateľmi pracovať tak, aby bola čakacia doba pre našich poistencov v jednotlivých krajoch komfortná ," uzatvára E. Májeková.