Zraneného Conteho uniesli hráči z tlačovky, sezónu zlomil Arsenal

Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Antonio Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam anglických majstrov od roku 1991:

1990/91: Arsenal Londýn

1991/92: Leeds United

1992/93: Manchester United

1993/94: Manchester United

1994/95: Blackburn Rovers

1995/96: Manchester United

1996/97: Manchester United

1997/98: Arsenal

1998/99: Manchester United

1999/00: Manchester United

2000/01: Manchester United

2001/02: Arsenal

2002/03: Manchester United

2003/04: Arsenal

2004/05: Chelsea Londýn

2005/06: Chelsea

2006/07: Manchester United

2007/08: Manchester United

2008/09: Manchester United

2009/10: Chelsea

2010/11: Manchester United

2011/12: Manchester City

2012/13: Manchester United

2013/14: Manchester City

2014/15: Chelsea

2015/16: Leicester City

2016/17: Chelsea

Londýn 13. mája (TASR) - Dve kolá pred koncom získali šiesty titul v klubových dejinách, no ešte nekončia. Futbalisti Chelsea Londýn víťazstvom v FA Cupe 27. mája nad Arsenalom môžusezónu vyšperkovať na, povedal ich taliansky tréner Antonio Conte."The Blues" si v piatok zabezpečili celkové prvenstvo v najvyššej anglickej súťaži 2016/2017. V stretnutí 37. kola Premier League triumfovali na trávniku West Bromwichu Albion najtesnejšie 1:0 a do klubovej vitríny pridali šiestu majstrovskú trofej po sezónach 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. O víťazstve hostí rozhodol až v 82. minúte striedajúci útočník Michy Batshuayi, ktorý prišiel na ihrisko iba šesť minút predtým. Conteho zverenci tak majú na čele tabuľky nepreklenuteľný desaťbodový náskok pred Tottenhamom Hotspur.Za úspechom klubu ruského majiteľa Romana Abramoviča stojí jednoznačne 47-ročný rodák z Lecce. Stal sa len štvrtým trénerom po Jose Mourinhovi, Carlovi Ancelottimu a Manuelovi Pellegrinimu, ktorý vyhral Premier League hneď v jeho prvej sezóne v Anglicku. Conte prebral pred sezónou mužstvo, ktoré ako šampión zo sezóny 2014/2015 skončilo v nasledujúcom ročníku desiate, čo bol dovtedy najhorší výsledok obhajcu titulu. Celkovo dosiahol jeho štvrtý ligový primát za sebou po tom, ako sa s Juventusom Turín radoval v Serie A 2011/2012, 2012/2013 aj 2013/2014. Medzi klubovými zastávkami viedol taliansku reprezentáciu.citoval Conteho portál BBC.Kľúčovým momentom na ceste za trofejou bola zmena herného systému, povedal muž, ktorý do Chelsea prišiel po EURO 2016. V septembri minulého roka prišla prehra 0:3 s Arsenalom Londýn na Emirates Stadium, po ktorej sa mužstvo ocitlo na ôsmom mieste tabuľky s osembodovou stratou na vtedajšieho lídra Manchester City. Zmena na trojčlennú obranu ale priniesla 13-zápasovú víťaznú sériu.povedal Conte a dodal:Po výhre vypukla v tábore hostí obrovská radosť a okamžite sa začalo s oslavami. Conte sa na pozápasovej tlačovej konferencii musel ospravedlniť za meškanie vysvetľujúc, že hráči ho v šatni hneď pooblievali šampanským a pivom a. Prezradil tiež, že pri oslave Batshuayiho víťazného gólu mu niekto rozrazil peru, čo pre neho ale nie je vôbec nič nové.uviedol Conte ešte predtým, ako jeho netrpezliví a po ďalších oslavách dychtiví zverenci Diego Costa, John Terry a David Luiz doslova vtrhli na tlačovku a ich trénera z nej uniesli.