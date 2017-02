Zraneného z nehody maďarského autobusu v Taliansku prebrali z kómy

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Verona/Budapešť 7. februára (TASR) - Talianski lekári v nemocnici vo Verone prebrali z umelej kómy jedného z dvoch ťažko zranených pacientov, ktorí sa zranili pri januárovej tragickej havárii maďarského autobusu. Informovala o tom dnes agentúra MTI.Stav pacienta, ktorý utrpel vážne popáleniny, je stabilizovaný a po transplantácii kože sa postupne zlepšuje. Je s ním možné už komunikovať, avšak ešte nie je jasné, kedy bude v stave, keď ho budú môcť transportovať do vlasti.Druhý pacient, ktorý utrpel poranenie lebky, je stále v kritickom stave, píše MTI.Pozostatky 16 obetí priviezli do Maďarska v sobotu.Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z neznámych príčin 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla.