Zranenie Medlovej sa liečilo rýchlo: Na MS budem fit

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 15. februára (TASR) - Zranenie Klaudie Medlovej, ktoré slovenská snoubordistka utrpela koncom januára na prestížnych X Games v Aspene, je minulosť. Elitná pretekárka seriálu Svetového pohára pre TASR prezradila, že už o dva dni začne vo Francúzsku s tréningom, začiatkom marca plánuje účasť na US Open a chýbať nebude ani pri vrchole sezóny, ktorým sú majstrovstvá sveta v španielskej Sierra Nevade (9.-17. marca).Dvadsaťtriročná freestyleová špecialistka si na Games poranila chrupavku v oblasti rebier. Podľa prvých prognóz ju mala čakať približne štvor až päťtýždňová absencia, hojenie však malo priaznivý priebeh.povedala pre TASR Medlová, ktorú na MS čaká štart v oboch jej obľúbených disciplínach - slopestyle a Big Air.Zranenie zverenky Mareka Hliničana prišlo v čase intenzívneho zápolenia o body do hodnotenia Svetového pohára i o miestenku na ZOH 2018 v Pjongčangu. Medlová v tejto sezóne obsadila v prestížnom seriáli dvakrát tretie miesto v Big Air - v Copper Mountain a Moskve, do top 10 sa zaradila v Alpensii (8. miesto) i Mönchengladbachu (7. miesto). Vo švajčiarskom Laaxe skončila piata v slopestyle.