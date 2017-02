Zranený vodič posýpacieho auta v ČR čakal na záchranu niekoľko hodín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. februára (TASR) - Pri českej obci Hradešín havarovalo v noci nadnes posýpacie vozidlo, v ktorom až do rána zostal zakliesnený vodič s vážnym poranením ruky. Nikto mu však neprišiel na pomoc, hoci okolo prechádzali autá bez povšimnutia. Cestár stratil veľké množstvo krvi, do nemocnice ho až ráno previezol vrtuľník.uviedla hovorkyňa miestnej polície Martina Fejfarová. Hoci sa nehoda stala už po jednej hodine, až do rána nikto z okoloidúcich havarovanému vozidlu nevenoval pozornosť. Samotný vodič nemohol nikoho zavolať telefónom, pretože bol zakliesnený a na prístroj nedosiahol, informoval spravodajský webový portál iDNES.cz.uviedol hovorca stredočeských hasičov Petr Svoboda.Pomoc vyrazila na miesto nehody až približne o siedmej hodine ráno. To už bol muž za volantom premrznutý a kvôli vážnemu zraneniu ruky takmer vykrvácal.povedala hovorkyňa stredočeských záchranárov Petra Effenbergerová.