Zrážke s opitým ukrajinským kamionistom sa vodič ledva stihol vyhnúť

Polícia dnes ráno zasahovala pri dopravnej nehode s kamiónom. Iba duchaprítomnosť oprotiidúceho vodiča a priestorové pomery v okolí cesty zachránili muža pred čelnou zrážkou s kamiónom. Foto: TASR - Polícia SR Foto: TASR - Polícia SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 6. októbra (TASR) - Iba duchaprítomnosť oprotiidúceho vodiča a priestorové pomery v okolí cesty zabránili dnes ráno čelnej zrážke osobného auta s kamiónom. Kamión z Ukrajiny idúci v smere od Trnavy na obec Špačince plynule prešiel do protismeru. Vodič VW Golf, ktorý sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti, stihol strhnúť riadenie do poľa. Krátko po nehode sa najskôr zdalo, že príčinou mohol byť mikrospánok vodiča kamiónu, no policajti pri dychovej skúške mu namerali viac ako dve promile alkoholu.informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Vodič osobného auta utrpel ľahké zranenia, rozsah zranení u druhého vodiča zatiaľ nie je známy. Následkom nehody došlo k prevráteniu kamióna cez oba jazdné pruhy a uvedený úsek cesty bol neprejazdný.dodala hovorkyňa.Polícia žiada vodičov, aby zodpovedne pristupovali k riadeniu auta a nesadali si za volant po požití alkoholu. Čelné zrážky majú vo väčšine prípadov fatálne následky na živote a zdraví nielen samotných vodičov, ale aj ostatných účastníkov nehôd.