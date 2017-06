Zrážku autobusu s nákladným autom v Indii neprežilo 22 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Žilina Foto: TASR - KR PZ Žilina

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lakhnaú 5. júna (TASR) - Čelný náraz autobusu do nákladného auta na severe Indie si vyžiadal dnes 22 mŕtvych a 15 zranených. Nehoda sa stala nadránom miestneho času blízko mesta Barelí na území indického štátu Uttarpradéš, informoval predstaviteľ tamojšej polície Santoš Jadav.Autobus prepravujúci 37 cestujúcich začal po kolízii horieť v dôsledku výbuchu palivovej nádrže, pričom ľudia vnútri zostali uväznení. Vodič i sprievodca autobusu vyviazli len s ľahkými poraneniami, zatiaľ čo vodič nákladného auta nebol zranený vôbec.Autobus smeroval z mesta Gonda v Uttarpradéši do indickej metropoly Naí Dillí. Telá všetkých 22 obetí na životoch boli spálené a bezprostredne sa tak nedali identifikovať, uviedol Jadav.India je podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete, ale aj samotných motorových vozidiel, tam každoročne zomrie približne 140.000 ľudí. Podľa indického ministerstva dopravy to vlani bolo dokonca viac ako 146.000 osôb.