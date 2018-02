Zrážku vlakov v Južnej Karolíne zrejme spôsobila zle nastavená výhybka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Lexington 5. februára (TASR) – Zle nastavená výhybka bola zrejme príčinou nedeľňajšej zrážky nákladného a osobného vlaku pri meste Lexington v americkom štáte Južná Karolína, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a viac ako 100 zranených. Na tlačovej konferencii to oznámil riaditeľ Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) Robert Sumwalt.Podľa Sumwalta bol prázdny nákladný vlak spoločnosti CSX odstavený na vedľajšej koľaji. Oproti prichádzal osobný vlak spoločnosti Amtrak, ktorý mal pokračovať po hlavnej koľaji. Výhybka na trati však bola zaistená tak, že súpravu naviedla tiež na vedľajšiu koľaj, kde sa čelne zrazila s nákladným vlakom.Nesprávne nastavenie výhybky je predmetom vyšetrovania.V osobnom vlaku, ktorý smeroval z New Yorku do Miami v štáte Florida, sa viezlo osem členov personálu a 139 cestujúcich. K zrážke ktorej došlo približne o 02.35 h miestneho času (08.35 h SEČ).Guvernér Južnej Karolíny Henry McMaster oznámil, že mŕtvymi sú dvaja zamestnanci spoločnosti Amtrak a 116 ľudí bolo prevezených do okolitých nemocníc so zraneniami siahajúcimi od odrenín po zlomeniny.Pri zrážke sa vykoľajila lokomotíva a niekoľko vozňov osobného vlaku. Z nákladného vlaku po nehode uniklo väčšie množstvo paliva, ale podľa miestnych úradov, na ktoré sa odvoláva televízia NBC, nehrozí pre verejnosť žiadne nebezpečenstvo.Ide už o tretiu nehodu vlaku spoločnosti Amtrak, ktorá je čiastočne financovaná vládou, so smrteľnými následkami za necelé dva mesiace. Vlak vezúci republikánskych kongresmanov a senátorov sa 31. januára v štáte Virgínia zrazil so smetiarskym autom, pričom zomrel jeden človek. Troch mŕtvych si 18. decembra vyžiadala nehoda v štáte Washington, kde sa vlak spoločnosti Amtrak vykoľajil a čiastočne zrútil z nadjazdu na frekventovanú diaľnicu.