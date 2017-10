ŽREB európskej baráže o MS 2018 je na svete. Spojil týchto súperov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Žreb európskej baráže MS 2018:



Severné Írsko - Švajčiarsko

Chorvátsko - Grécko

Dánsko - Írsko

Švédsko - Taliansko



/prvé zápasy 9.-11. novembra, odvety 12.-14. novembra/

Zürich 17. októbra (TASR) - Futbalisti Talianska sa v európskej baráži o postup na finálový turnaj majstrovstiev sveta 2018 v Rusku stretnú so Švédskom. Prvý zápas odohrajú na pôde súpera. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Zürichu.Ďalšími dvojicami v play off sú Severné Írsko - Švajčiarsko, Chorvátsko - Grécko a Dánsko - Írsko. Prvý tím odohrá prvý zápas doma, odvetu u súpera. Do play off sa o jediný bod nedostali Slováci, ktorí v tabuľke druhých mužstiev deviatich kvalifikačných skupín skončili na poslednom mieste.Októbrový rebríček FIFA rozhodol, že pri žrebe bolo nasadené kvarteto Švajčiarsko (11. v renkingu FIFA), Taliansko (15.), Chorvátsko (18.) a Dánsko (19.), nenasadenými výbermi boli Severní Íri (23.), Švédi (25.), Íri (26.) a Gréci (47.).Prvé barážové zápasy sa uskutočnia 9.-11. novembra, odvety sú na programe o 12.-14. novembra.