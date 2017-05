Žreb hokejovej Ligy majstrov bude 17. mája v Kolíne

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Nasadenie tímov do košov pred žrebom Ligy majstrov:



1.: Frölunda HC (obhajca titulu), HV 71 Jönköping, Växjö Lakers (všetci Švéd.), Kometa Brno (majster ČR), Tappara Tampere (Fín.), SC Bern (Švajč.), Red Bull Mnichov (Nem.), Vídeň Capitals (EBEL)



2.: TPS Turku, KalPa Kuopio (obaja Fín.), Zürich Lions, EV Zug (obaja Švajč.), Liberec (ČR), Brynäs IF Gävle (Švéd.), Adler Mannheim (Nem.), Red Bull Salzburg (EBEL)



3.: Oceláři Třinec, Mountfield Hradec Králové (obaja ČR), JYP Jyväskylä, IFK Helsinki (obaja Fín.), Malmö Redhawks (Švéd.), HC Davos (Švajč.), Grizzlys Wolfsburg (Nem.), EC KAC Klagenfurt (EBEL)



4.: Nottingham Panthers, Cardiff Devils (obaja Veľ. Brit.), HC '05 iClinic BANSKÁ BYSTRICA (SR), Stavanger Oilers (Nór.), Neman Grodno (Biel.), Esbjerg Energy (Dán.), Rapaces de Gap (Fr.), Cracovia Krakov (Poľ.)

Kolín nad Rýnom 2. mája (TASR) - Nemecké mesto Kolín nad Rýnom bude dejiskom nielen svetového šampionátu v hokeji, ale 17. mája sa v tamojšej Lanxess aréne uskutoční aj žreb základných skupín Ligy majstrov. V nej bude Slovensko reprezentovať iba majstrovský tím HC '05 iClinic Banská Bystrica. "Barani" budú vo štvrtom koši spoločne s tímami z Nórska, Poľska či Veľkej Británie.Kolínsky žreb určí zloženie ôsmich štvorčlenných skupín. V nich sa bude hrať systémom doma-vonku, takže Banská Bystrica s určitosťou odohrá tri zápasy doma a tri vonku. Súťaž odštartuje prvými zápasmi 24. augusta a dianie v základných skupinách skončí 16. októbra. Do play off postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny a následná vyraďovacia časť sa bude hrať klasickým "pavúkovým" systémom. V následnej play off sa bude hrať na dva víťazné zápasy, v prípade nerozhodného skóre sa bude hrať v druhom zápase predĺženie. Finále sa bude hrať 6. februára 2018 už iba na jeden víťazný zápas.