Žreb ROLAND GARROS: Toto sú súperi Slovákov v 1. kole

Dominika Cibulková, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. mája (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži ako nasadená šestka proti Španielke Lare Arruabarrenovej. Janu Čepelovú čaká nasadená trojka Rumunka Simona Halepová. Rozhodol o tom piatkový žreb.Kristína Kučová si skríži rakety s turnajovou dvadsaťtrojkou Austrálčankou Samanthou Stosurovou. Magdaléna Rybáriková, ktorá sa dostala do hlavnej súťaže vďaka chránenému renkingu, sa stretne s Američankou CoCo Vandewegheovou nasedenou ako číslo 19. Martina Kližana preverí francúzsky držiteľ voľnej karty Laurent Lokoli.Cibulková, semifinalistka Roland Garros z roku 2009, sa s Arruabarrenovou vo vzájomnom zápase ešte nestretla. Čepelová má s Halepovou bilanciu 1:1, v roku 2015 ju senzačne zdolala v 1. kole Wimbledonu. Nad štartom Rumunky v Paríži stále visí otáznik, vo finále turnaja v Ríme proti Ukrajinke Jeline Svitolinovej totiž utrpela zranenie členka.Kučová so Stosurovou proti sebe ešte nehrali, Austrálčanka je parížska finalistka z roku 2010. Rybáriková vedie nad Vandewegheovou na zápasy 1:0, v roku 2011 nad ňou zvíťazila na tráve v Birminghame. Kližanovi v prípade postupu cez Lokoliho hrozí v 2. kole konfrontácia so svetovou jednotkou Britom Andym Murraym, ktorý vlani prehral vo finále so Srbom Novakom Djokovičom.Najvyššie nasadená hráčka v ženskej dvojhre Nemka Angelique Kerberová si zmeria sily s Ruskou Jekaterinou Makarovovou. Španielka Garbine Muguruzová Blancová odštartuje cestu za obhajobou titulu duelom proti šampiónke z roku 2010 Talianke Francesce Schiavoneovej. V pavúku je aj Češka Petra Kvitová, ktorá nútene pauzovala od decembra, keď sa stala v Prostějove obeťou prepadnutia a utrpela vážne zranenie ruky. Dvojnásobnej wimbledonskej víťazke prisúdil žreb Američanku Juliu Boserupovú.V ženskom singli pre blížiace sa materské povinnosti absentuje 23-násobná grandslamová víťazka Američanka Serena Williamsová. Španiela Rafaela Nadala, ktorý bude bojovať o jubilejný 10. titul na antukovom vrchole sezóny, otestuje na úvod domáci Benoit Paire. K súboju medzi Nadalom a Djokovičom môže prísť v semifinále. Víťaz Australian Open a grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer sa rozhodol vynechať celú antukovú sezónu.