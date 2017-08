Žreb rozhodol, tímy v Lige majstrov už poznajú svojich súperov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

reakcie:



Carlo Ancelotti, tréner Bayernu Mníchov: "Je to vzrušujúca skupina s veľkými tímami. PSG by mal hrať o prvé miesto v skupine. Celtic má skvelú podporu fanúšikov. A Anderlecht je belgický šampión, nemožno ho podceniť. Sú to traja odlišní a ťažkí súperi."



Manuel Neuer, kapitán Bayernu:" Žreb je veľmi zaujímavý. Paríž je samozrejme veľmi ťažký súper. Nikdy som nehral proti PSG a teším sa na to. V Glasgowe bude skvelá atmosféra a Anderlecht je veľmi nepríjemný. Musíme byť pripravení na všetko."



Nasser Al-Khelaifi, generálny riaditeľ PSG: "Bayern je veľmi ťažký súper s veľkým trénerom Carlom Ancelottim. Máme voči nim rešpekt."



Harry Kane, útočník Tottenhamu: "Toto je skvelý a vzrušujúci žreb. Čakajú nás ohromné zápasy. Už sa na ne tešíme."

žreb skupinovej fázy LM 2017/2018:



A-skupina: Benfica Lisabon, Manchester United, FC Bazilej, CSKA Moskva



B-skupina: Bayern Mníchov, Paríž Saint-Germain, Anderlecht Brusel, Celtic Glasgow



C-skupina: Chelsea Londýn, Atlético Madrid, AS Rím, Karabach Agdam



D-skupina: Juventus Turín, FC Barcelona, Olympiacos Pireus, Sporting Lisabon



E-skupina: Spartak Moskva, FC Sevilla, FC Liverpool, NK Maribor



F-skupina: Šachtar Doneck, Manchester City, SSC Neapol, Feyenoord Rotterdam



G-skupina: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Istanbul, RB Lipsko



H-skupina: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikózia







kalendár žrebov LM 2017/2018:



11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)



16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)



13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)







zápasový kalendár LM 2017/2018:



12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy



13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále



6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále



3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



10.-11. apríla: odvety štvrťfinále



24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále



1.-2. mája: odvety semifinále



26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

