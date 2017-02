Žreb skupín MS vo florbale žien sa uskutoční 8. marca v Bratislave

Slovenské florbalové reprezentantky, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Rozdelenie krajín pred žrebom MS 2017 žien v Bratislave:



1. kôš: Švédsko (poradie vo svet. rebríčku: 1.), Fínsko (2.), Švajčiarsko (3.), Česko (4.)

2. kôš: Lotyšsko (5.), Nemecko (6.), Poľsko (7.), Nórsko (8.)

3. kôš: SLOVENSKO (9.), Dánsko (10.), Austrália (12.), Japonsko (13.)

4. kôš: USA (17.), Singapur (18.), Estónsko (20.), Thajsko (29.)

Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenské florbalové reprezentantky sa dozvedia mená súperiek v základnej skupine majstrovstiev sveta v Bratislave (1.-9. decembra 2017) v stredu 8. marca, keď sa v hlavnom meste SR uskutoční žrebovanie MS. Slávnostná udalosť sa bude konať od 15.00 h v hoteli DoubleTree by Hilton, ktorý bude oficiálnym hotelom Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).Organizátori šampionátu zámerne stanovili termín žrebu MS žien na 8. marec, keď sa slávi Medzinárodný deň žien.uviedol pre szfb.sk prezident Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Daniel Granec.Na žrebe sa okrem zástupcov jednotlivých krajín zúčastní aj prezident IFF Tomas Eriksson. Taktiež boli pozvaní Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, predseda parlamentu Andrej Danko a prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel.Bratislava privíta florbalový šampionát za účasti 16 krajín, ktorú budú pri žrebe rozdelené do štyroch výkonnostných košov. Slovenky ako deviaty tím svetového rebríčka zaradili do tretieho koša, čiže sa predstavia vo výkonnostne slabšej C- alebo D-skupine. V nej si zahrajú s menej atraktívnymi súperkami z košov 3 a 4. Do play off z nich postúpia dve najlepšie krajiny. Prípadný triumf v 1. kole play off zabezpečí družstvu účasť vo štvrťfinále, ktoré majú isté tímy na prvých dvoch miestach v skupinách A a B.