Žrebčín v Topoľčiankach zrekonštruuje vyše storočnú strechu jazdiarne

Topoľčianky 1. mája (TASR) – Jazdiareň Národného žrebčína, š. p., Topoľčianky dostane v najbližšom období novú strechu. „Krov má 107 rokov. Investícia ochráni statiku budovy a zároveň zachováme kultúrne dedičstvo,“ skonštatovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná počas dnešného Dňa otvorených dverí v žrebčíne v Topoľčiankach.Oprava bude prebiehať pod prísnou kontrolou statikov a Pamiatkového úradu. Rekonštrukcia si vyžiada náklady vo výške 60.000 eur a trvať bude približne dva týždne. „Jazdiareň je denne využívaná 12 hodín. Bude potrebné ju opraviť v čo najkratšom čase,“ povedal riaditeľ žrebčína Michal Horný.Národný žrebčín, š.p., Topoľčianky bol zriadený v roku 1921. Je jediným štátnym centrom pre chov vzácnych plemien koní, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dnes chová kone piatich plemien (lipican, hucul, shagya-arab, slovenský teplokrvník a arabský plnokrvník). Žrebčín každoročne udržiava stavy na úrovni približne 550 koní. Ročne sa tu narodí 60 až 80 žriebät. „V tomto roku pribudlo doteraz 35 žriebät, očakávame ešte okolo 30 prírastkov,“ skonštatoval Horný.Žrebčín už od roku 2009 zaznamenáva na trhu podľa slov riaditeľa obrovský útlm v cenách i v záujme. „Je to celoeurópsky problém, aj keď už sú náznaky, že sa zo samého dna už ceny začínajú zvyšovať,“ tvrdí Horný. Národný žrebčín vedie rokovania s čínskymi záujemcami. „Jeden žrebec je už v Číne. Pripravených a vyšetrených na všetky choroby, ktoré sa v Európe ani nevyšetrujú, je ďalších desať shagya arabských koní, ktoré by mali založiť chov v Číne a mali by sa zúčastňovať vytrvalostných pretekov.“