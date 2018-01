Zrekonštruovanú športovú halu v Liptovskom Hrádku onedlho sprístupnia

Úplná rekonštrukcia a modernizácia Mestskej športovej haly v Liptovskom Hrádku sa blíži ku koncu. Verejnosti ju sprístupnia najneskôr v apríli. Stavebné práce sa začali v lete minulého roka a celkové náklady predstavujú 480.000 eur, z ktorých 100.000 eur dal Úrad vlády SR. Na snímke je Mestská športová hala v Liptovskom Hrádku, v ktorej prebiehajú posledné úpravy pred jej sprístupnením verejnosti 14. januára 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Liptovský Hrádok 14. januára (TASR) – Úplná rekonštrukcia a modernizácia Mestskej športovej haly v Liptovskom Hrádku sa blíži ku koncu. Verejnosti ju sprístupnia najneskôr v apríli. Stavebné práce sa začali v lete minulého roka a celkové náklady predstavujú 480.000 eur, z ktorých 100.000 eur dal Úrad vlády SR.Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera je hala v podstate už dokončená.povedal Tréger.Zo starého športoviska zostal po rekonštrukcii iba základ.vysvetlil šéf radnice. Záujem o halu bol od jari do jesene veľký, no v zimných mesiacoch vznikal problém.priblížil.Momentálne sú priestory športovej haly obložené purpenovými panelmi a presakovanie tepla je takmer dvanásťkrát nižšie, ako tomu bolo pred rekonštrukciou.povedal Tréger.Samospráva mesta sa chce tento rok zamerať aj na rekonštrukciu šatní, prístavbu športového zariadenia a regeneráciu návštevníkov vo forme sauny. V areáli haly sa nachádzajú aj štyri neudržiavané kurty. Tri z nich by chcel Tréger v budúcnosti zrušiť. Nahradiť by ich malo otvorené hokejbalové ihrisko pre deti.