Na archívnej snímke Adam Zreľák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jablonec 6. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Adam Zreľák prestúpil do 1. FC Norimberg. Kapitán SR na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku sa dohodol s nemeckým druholigistom na štvorročnej zmluve. Vo štvrtok večer o tom informoval portál iSport.cz.Dvadsaťtriročný útočník pôsobil v minulej sezóne v Jablonci, kde pre zranenia odohral len päť zápasov. "" uviedol pre spomenutý zdroj Pavel Paska. Podľa informácií iSport.cz zinkasuje Jablonec odstupné milión eur.Zreľák pred pôsobením v Česku hral aj za Ružomberok a Slovan Bratislava. Na svojom konte má aj dva štarty za A-tím slovenskej reprezentácie.