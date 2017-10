Zrušenie povinnej kontroly komínov nespôsobí tragédie, tvrdí Fidesz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 31. októbra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz neráta s tým, že by zrušenie povinných kontrol komínov rodinných domov malo nejaké negatívne následky, ako to tvrdia jej oponenti. Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás podľa spravodajského servera Hvg.hu uviedol, že pred utorňajším schvaľovaním prezidentom vráteného zákona sa o tom živo diskutovalo aj vo frakcii Fideszu.Podľa jeho slov napokon bol schválený zákon, ktorýteda zákon v pôvodnej forme.Gulyás podotkol, že si frakcia preštudovala údaje o úmrtí otravou oxidom uhoľnatým a zistila, že obavy nie sú opodstatnené. Problémom doteraz bolo, že majitelia neboli doma, keď sa k nim kominári vybrali na kontrolu komína, zdôvodnil poslanec vládnej strany schválenie nového zákona.Parlament v utorok prelomil veto prezidenta Jánosa Ádera, keď schválil ním vrátený zákon o zrušení povinných kontrol komínov rodinných domov.V pondelok skupina kominárov demonštrujúcich pred parlamentom varovala, že nová právna norma ohrozí životy státisícov ľudí a ohrozí výkon kominárskeho povolania.V zmysle novej úpravy budú kominári od januára 2018 kontrolovať a čistiť komíny už iba na žiadosť majiteľa v dohodnutom čase. Samotná služba zostáva naďalej bezplatná. Zabezpečuje ju Úrad ochrany pred katastrofami a v niektorých obciach miestna samospráva. V zmysle doterajšej úpravy museli majitelia rodinných domov umožniť preverovanie komínov každý rok, v niektorých prípadoch každé dva roky.V utorok schválený zákon sa v podstate neodlišuje od zákona vetovaného prezidentom. Áder namietal, že ukončenie doterajšieho systému, ktorý fungoval 50 rokov, môže viesť k radikálnemu zníženiu úrovne bezpečnosti a častejšiemu vzniku životu nebezpečných situácií.Združenie maďarských záchranárov v tejto súvislosti pripomenulo, že počas uplynulej vykurovacej sezóny sa udusilo 28 ľudí. Záchranári zdôraznili, že práve oni sú tí, čo vedia, koľko bolesti spôsobujú úmrtia, ktorým by bolo možné predísť pravidelným čistením komínov.