ZŠ v Záhorskej Vsi charakterizuje rodinná atmosféra

Bratislava/Záhorská Ves 5. februára(TASR) - Zvýšený hlas a krik nevychovajú ani lepších žiakov a už vonkoncom nie šťastnejšie deti. Týmto heslom sa riadia v základnej škole v Záhorskej Vsi. "Našou snahou je byť priateľskou a ústretovou školou rodinného typu," povedala o filozofii ZŠ jej riaditeľka Ivica Pupiková."Dbáme na to, aby sme čo najviac komunikovali nielen s deťmi, ale aj s rodičmi a rozprávali sa o tom, ako môžeme riešiť problémy vo výchove a vzdelávaní, alebo aj ako im predísť," vysvetlila. "Myslím si, že aj to je dôvod, prečo k nám rodičia radi dávajú deti, dokonca nielen zo Záhorskej Vsi, ale aj z okolitých obcí – Suchohradu či Vysokej pri Morave. Môžem spomenúť prípad dvoch detí, ktoré sa spolu s rodičmi odsťahovali do Vysokej pri Morave, no ostali našimi žiakmi a do školy dochádzajú," uviedla.Takmer rodinnú starostlivosť a lásku pedagógov k deťom, kde nechýba milé slovo ba ani objatie, veľmi oceňujú rodiny z tzv. slabšieho prostredia, ktorých je v obci pomerne veľa. "Môžem povedať, že rodičia týchto detí, napriek tomu, že majú menej prostriedkov, sa o deti vzorne starajú. My sa im snažíme pomáhať pri vzdelávaní," vysvetlila. Spresnila, že deťom sa venujú špeciálne prostredníctvom zvláštnych doučovacích hodín. "Tam im pomáhame pochopiť preberané učivo, resp. pomôcť s domácimi úlohami, pri ktorých by im doma nevedeli pomôcť rodičia," ozrejmila riaditeľka ZŠ.Zvýraznila tiež, že celkovo sa v škole snažia rozvíjať to, čo deťom ide. "Každé dieťa je na niečo talentované. Našou filozofiou je podporovať tieto schopnosti a povzbudzovať deti," zdôraznila Pupiková.Teší sa, že spolu s kolegami vidí a cíti odozvu. „Teší nás, keď napríklad deti so sociálne slabších rodín sa počas leta pýtajú, kedy sa už začne školský rok," uviedla.